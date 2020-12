Positivo balance en primer día de toque de queda y ley seca en Cartagena

El secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, David Múnera Cavadía, dio a conocer que se dio cumplimiento al Decreto 1473 del 30 de noviembre de 2020, en el que se ordena el aislamiento selectivo y distanciamiento individual.

Las medidas a tomar son las de restringir la circulación de personas, en el horario de 9 de la noche a 5 de la mañana, asimismo, la atención presencial al público en locales comerciales, de 8 de la noche a 6 de la mañana, y prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes, de 8 de la noche a las 6 de la mañana, en los 11 barrios de cuidado especial en Cartagena.

Para ello, el funcionario señaló que, cumpliendo una directriz del alcalde, William Dau Chamat, encabezó una caravana por los barrios cobijados con esta medida.

“En esta actividad participaron todas las fuerzas de seguridad por estos barrios. La invitación que les queremos hacer como administración es el cumplimiento de estas medidas y que entiendan que con estas decisiones se busca prevenir que el contagio del COVID -19, que no se extienda a otros barrios afectando más familias. Por eso, tenemos que cumplir con la decisión adoptada por el Gobierno Distrital”, expresó Múnera Cavadía.

Señaló que con esta medida se pretende controlar las zonas donde se evidencian más casos de contagio y recuperar todo el trabajo ganado realizado para la reducción del contagio por el virus en Cartagena.

El Secretario del Interior también invitó a la ciudadanía que no está cobijada en este decreto, a comportarse bien, tener disciplina, autocuidado y ser responsable. “Si el 15 de diciembre la situación no mejora y hay otros barrios con aumento de contagios, seguramente vamos a expedir otro decreto haciendo mayores restricciones”, indicó.

En cuanto a las personas que deben salir debido al cumplimiento de su actividad laboral deben hacer las respectivas solicitudes de permisos ante la Secretaría del Interior, como ocurrió en meses anteriores durante la cuarentena. “La Secretaría estudia los fundamentos de la petición y es la encargada de conceder los permisos para salir en las horas que está prohibido, teniendo en cuenta la vigencia del toque de queda”, señaló el Secretario del Interior.

Aclaró que esta decisión del Distrito es una medida parcial para los barrios con mayor contagio y tomar el control de esas zonas. “No hacemos nada si en los barrios que no están incluidos en este decreto se siguen realizando actividades que generen aglomeraciones, fiestas, no tomar las medidas de protección (tapabocas, no lavado de manos). Esta disposición nos permite hacer las evaluaciones pertinentes tomar nuevas acciones a futuro”.

Los barrios cobijados con esta medida son: Manga, Zaragocilla, Nuevo Bosque, Ternera, Las Gaviotas, Los Alpes, Olaya Herrera, El Pozón, Blas de Lezo, El Campestre y San Fernando.