Coveñas activa Plan de Gestión de Riesgo ante tormenta tropical IOTA

Teniendo en cuenta el reporte meteomarino emitido por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) de la Dirección General Marítima, Colombia debe estar alerta ante posibles vientos e intensificación de lluvias durante el puente festivo debido al paso de una onda tropical por territorio nacional como la tormenta IOTA.

La Alcaldía de Coveñas hizo recomendaciones para los nativos y visitantes en cuanto al uso de playas y territorio en general para evitar emergencias relacionadas con las lluvias.

La Capitanía de Puertos informó que la situación en el área costera y marítima de la jurisdicción del Golfo de Morrosquillo y Coveñas, principalmente, advierte cielo cubierto a nuboso, lluvias ligeras a moderadas y una temperatura ambiente que oscilará entre 25°C y 29°C.

Igualmente, se prevé viento de dirección suroeste en horas de la mañana, circulando del oeste en la tarde y noche, con velocidad de 5 a 11 nudos .

En cuanto al área marítima, el viento estará en dirección noroeste en las horas de la mañana, circulando del oeste en la tarde y noche, con velocidades de 9 a 22 nudos.

La Capitanía de Puertos de Coveñas advierte que la altura del oleaje se pronostica que oscilará entre entre 0.6 y 1.2 metros de altura.

Desde el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres empezaron a hacer el alistamiento preventivo frente a este fenómeno con el fin de tomar todas las medidas de seguimiento, vigilancia y monitoreo frente al avance de IOTA.

Según la Alcaldía de Coveñas, se encuentra activado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y el CMGRD Coveñas, en el proceso de alistamiento a que dé lugar la situación con el fin de salvaguardar la vida de las comunidades ante los posibles eventos colaterales que puedan generar las lluvias, los vientos y el aumento de las mareas.

La Capitanía de Puertos determinó que la navegación hacia y desde el archipiélago de San Bernardo quedó restringida.

Por lo anterior, las autoridades municipales recomiendan una serie de medidas que los bañistas, lancheros y población en general deben tener en cuenta a manera de precaución.

No ingresar al mar mientras esté lloviendo, no lanzarse de los espolones ni ubicarse cerca de las piedras, no descuidar a los niños cerca del mar, usar elementos de seguridad como flotadores.

Igualmente recomiendan que los conductores de lanchas eviten ingresar a la zona de bañistas, las comunidades y turistas deben seguir de cerca la información que se emita, tener sus kits de emergencia preparados, conocer las rutas de evacuación, puntos o zonas de encuentro seguras y acatar las recomendaciones de autoridades locales frente a la evolución del evento con el fin de proteger y salvaguardar la vida.

A los navegadores, operadores de embarcaciones pequeñas y pescadores, tener en cuenta los riesgos que se pueden generar por este fenómeno como la reducción de la visibilidad, las fuertes lluvias, oleaje intempestivo y las tormentas eléctricas, por lo que deben seguir de cerca la información meteorológica y marítima emitida por las fuentes oficiales y las instrucciones que señalen las capitanías de puerto.