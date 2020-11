Piden investigar millonaria obra en el río Fundación

Debido a la emergencia que se presentó por el desbordamiento del río Fundación a finales de octubre, el senador José David Name pidió a los entes de control que se investigue la millonaria obra de dragado que fue realizada años anteriores.

“Es inexplicable y sorprendente que una obra de más de $22 mil millones, cuyo principal objetivo y justificación era desarrollar el dragado y la formación de terraplenes como medida preventiva para evitar inundaciones del río, no sólo no haya dado los resultados esperados, sino que además hoy tengan a miles de familias damnificadas, en una lamentable condición de vulnerabilidad, con afectaciones económicas que ascienden los $90 mil millones”, dijo el senador José David Name

El senador indicó que esta inversión se hizo hace 15 meses por lo que pidió a la Contraloría y a la Procuraduría para que investiguen qué pasó con esta inversión que se hizo.

“Dónde están las obras y qué se hicieron esos recursos, y nadie sale a responder”, manifestó el senador Name.