En Medellín harán un velorio simbólico ante posible toque de queda

En Medellín el 50% de los bares y discotecas han cerrado a causa de la difícil situación por la pandemia del COVID-19, según datos del movimiento SOS Entretenimiento y Turismo.

El sector sostiene que las medidas de encierro los han perjudicado mucho más, por eso luego de escuchar las declaraciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre un posible toque de queda durante este puente festivo, decidieron convocar a un plantón, que sería un velorio simbólico, como lo expone Alexis Álvarez, vocero de SOS Entretenimiento y Turismo.

“Vamos a ir todas las personas vestidas de negro, de pies a cabeza inclusive hasta los tapabocas. Tendremos un distanciamiento de un metro entre cada persona, y habrá 50 trompetistas que interpretarán el minuto de silencio en alusión a la matanza económica que están haciendo con nuestro sector”, comentó el vocero.

El vocero agregó que los bares y restaurantes son el primer sector de la economía que se cierra, pero que existirían otros lugares donde también se es susceptible a contagiarse del COVID-19, como en el transporte público. El sector manifiesta que el partido de fútbol de la selección Colombia, no justifica

“Si el problema es el partido de fútbol como dice el alcalde de Medellín, estamos dispuesto a sacrificar el partido. No abrimos y no nos interesa, pero no nos sacrifiquen todo el fin de semana con la disculpa del partido que es el viernes”, agregó el vocero.

Los bares del Parque Lleras y La 33, serían los más afectados por la contingencia de salud. El plantón se hará este jueves 12 de noviembre en el Parque de Las Luces, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde.