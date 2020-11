Red de estafadores renta apartamentos en Santa Marta para luego saquearlos

Alarmadas están las autoridades de Santa Marta por la presencia de una red de estafadores que alquila apartamentos y cabañas por días para luego saquearlos.

Esta modalidad delictiva fue descubierta luego que un grupo de personas dedicados, al parecer, a la hechicería, hurtaron una camioneta que fue rentada por días en el corregimiento de Taganga.

Los hechos fueron confirmados por el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Oscar Solarte quien indicó que se adelanta un proceso de investigación con las autoridades de la región Caribe para identificar a los presuntos delincuentes.

"No se conocen las identidades de estas personas. No hubo un contrato escrito de arriendo de la vivienda ni del vehículo (...) y estos sujetos se dan a la fuga. Estamos motivando a las personas a que cuiden sus propiedades, cuiden sus elementos. No se debe llevar a cabo alquiler de viviendas a personas desconocidas y menos si no existe un contrato y verificación de la información personal de quienes llegan a buscar estas rentas", sostuvo el coronel Oscar Solarte.

Las autoridades alertan a la comunidad, previo a la temporada decembrina, a que no se debe recurrir a los alquileres que estén por fuera de la norma y menos a personas que no se conocen.

"No se debe hacer préstamos de vehículos de alta gama. Para eso existen empresas legalmente constituidas y sugerimos que toda esta clase de contratos sean por escritos con el fin de evitar acciones, en donde estas personas le prestan de manera voluntaria este vehículo y no lo regresan", concluyó Solarte.