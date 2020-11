Funeraria impugna orden de juez para exhumar cuerpo de enfermera

Sigue sin descanso la familia de la enfermera Marilyn Pérez Liñán, quien murió a causa del COVID-19 por cuenta de un litigio que parece no tener fin.

Eliana Pérez, hermana de la víctima dio a conocer que la funeraria encargada de hacer el trámite con el cuerpo de la enfermera, impugnó la orden del Juzgado cuarto penal municipal había acatado el fallo de un juez de segunda instancia para exhumar el cadáver Pérez Liñán y además, los obligaba a pedir disculpas públicas por el presunto error.

“No entendemos qué es lo que quieren esconder, será que ellos saben que la que está enterrada no es mi hermana…creo que lo que ellos impugnaron fueron las excusas públicas, a nosotros no nos interesan las excusas, de qué nos sirven si la que está en esa tumba no es mi hermana”, señaló Eliana Pérez

La mujer dice que esta situación ha afectado mucho a la familia, principalmente, a sus padres quienes viven tristes porque no han podido despedir a su hija cómo merece.