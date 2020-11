Denuncian presunto abuso sexual en el interior de una clínica en B/quilla

El caso lo denunció Yania Gamba quien señaló que, a su novia, Victoria Gómez, la habría manoseado un hombre que haría parte del personal médico de la clínica La Asunción, en Barranquilla.

De acuerdo con lo expresado por la joven, en la noche de este jueves llevó a su novia a la entidad porque estaba mal de salud. En el lugar la atendieron la doctora de turno y el personal de enfermería entre los que estaba el hombre señalado como presunto abusador.

Según dice la joven, el enfermero no le permitió quedarse con su pareja en la habitación con la excusa de que revisarían a la paciente, pero los gritos provenientes de la habitación, la alertaron.

“Él me dijo que podía ingresar pero que él me avisaba cuando porque la valorarían; sin embargo, como a los cinco minutos, escucho a mi novia dando gritos y salí corriendo a ver qué era y la encuentro a ella alterada, entre llanto me contó que ese tipo le había tocado los senos, que le tocó sus partes íntimas en cuatro oportunidades, e incluso, la cacheteó a ver si estaba despierta”, contó la mujer.

Yania Gamba señala que el personal médico no le creyó a su novia y, por el contrario, encubrieron al presunto agresor, lo sacaron de la habitación y lo escondieron en otro lugar mientras llegaba la Policía para atender el llamado de la mujer.

“Yo no podía creer lo que estaba pasando, que no le creyeran lo que estaba diciendo, decían que ella estaba alucinando. Yo pedía que me dieran su nombre para poder denunciarlo, pero ellas lo encubrieron”, afirmó.

Yania señala que su pareja aún presenta quebrantos de salud por lo que permanecen en la clínica, y asegura que ninguna persona del área administrativa se había acercado a ellas para hablar de lo ocurrido.

Asimimo señaló que en tanto le den el alta a su pareja, acudirán a las Fiscalía para denunciar el hecho penalmente.