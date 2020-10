En Bello buscan a una joven que llegó del departamento de Córdoba

Marcela Jiménez Rojas, una joven de 17 años que es oriunda del municipio de Ayapel, en el vecino departamento de Córdoba, fue vista por última vez el 23 de octubre en el barrio París, de Bello.

La mujer, que hace parte de los procesos formativos de la Corporación Región, había venido a Medellín por un viaje. Cuando su padre, Eduardo Jiménez, perdió el contacto con la menor de edad, vino a Medellín y hasta el momento no ha encontrado rastros de su hija.

“El domingo en que yo vengo a Medellín, porque estaba desesperado por no encontrar a mi hija, me llamó a las 9:40. De allí no he sabido más nada. Yo la sentí rara, como si tuviera a una persona al lado. Le pregunté por la dirección y me dijo que prácticamente no podía darla”, aseguró el padre.

El padre de Lina Jiménez, en diálogo con Caracol Radio manifestó no tener conocidos en Medellín, por lo que piden ayuda para encontrar a su hija.

En el momento la familia ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía y se está a la espera de información que ayude a dar con el paradero de la menor.