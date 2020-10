Así se vivirá la fecha de Halloween en Cundinamarca

Aunque en Cundinamarca no se declaró el toque de queda general, la Gobernación fijó algunas recomendaciones a las alcaldías municipales para que durante este fin de semana se mantengan todas las medidas de bioseguridad con el fin de evitar mayor contagio del Covid-19.

“Desde ya mi invitación a los cundinamarqueses en donde no se declaró toque de queda para que asumamos esta decisión, como un voto de confianza en razón al buen comportamiento que han observado y no como una ventana de contagio”, dijo el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

Dentro de las recomendaciones entregadas están la de impedir el desarrollo de reuniones que puedan ser una fuente de contagio o propagación del Covid-19, como también la de evaluar la posibilidad de establecer medidas de restricción de la movilidad para los menores de edad desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre entre las cinco de la tarde y las cinco de la mañana del día siguiente. Y para los adultos desde las 10 de la noche hasta las cinco de la mañana del día siguiente.

Así se vivirá esta fecha en Cundinamarca

-Funza: toque de queda para menores de edad, desde el viernes 30 hasta el domingo 1, entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana.

-Yacopí: toque de queda para menores de edad y ley seca para toda la población durante el fin de semana.

- Cajicá: toque de queda para menores desde las 6 pm a 5 de la mañana cada día del fin de semana

-La Mesa: toque de queda para menores de edad, desde las 2 de la tarde del sábado 31 de octubre hasta las 4 de la mañana del domingo 1 de noviembre.

-Villapinzón: toque de queda para menores de edad desde las 6 de la tarde del viernes 30 de octubre hasta las 6 de la mañana del martes 3 de noviembre. Para los mayores de edad toque de queda desde el viernes 30 al domingo 1 de noviembre de 7 de la noche a 5 de la mañana.

-Zipaquirá: toque de queda entre las 6 de la tarde hasta siete horas después, desde el viernes 30 al domingo 1 de noviembre.

-Sibaté: toque de queda y ley seca desde el viernes 30 de octubre a las 8 de la noche hasta el lunes 2 de noviembre a las 5 de la mañana.

-Nariño: toque de queda para toda la comunidad de 9 de la noche hasta las cinco de la mañana hasta el 1 de noviembre.

-Soacha: toque de queda desde el sábado 31 de octubre a las 4 de la tarde hasta el domingo 1 de noviembre a las 4 de la mañana.

-Tocancipá: toque de queda para menores de edad el viernes 30 de 6 de la tarde a 6 de la mañana y sábado 31 de octubre de 4 de la tarde a 6 de la mañana. Ley seca el sábado 31 de 4 de la tarde a 6 de la mañana.

-Cota: toque de queda para los menores de edad desde el viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre partir de las 5 de la tarde hasta 11:59 de la noche.

-Tausa: toque de queda para menores desde el viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente.

-Cachipay: toque de queda para menores durante viernes, sábado, domingo y lunes de cinco de la tarde a cinco de la mañana. Para los adultos el viernes 30 a partir de las 10 de la noche a 4 de la mañana, el sábado 31 y el domingo 1 de noviembre de once de la noche a 4 de la mañana y el lunes 2 de noviembre de 10 de la noche a 4 de la mañana

-Madrid: toque de queda para menores de edad el 31 de octubre al primero de noviembre a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana

-Susa: no hay toque de queda, pero las actividades serán virtuales para evitar la salida de los menores.

-Villeta: no hay toque de queda solo actividades virtuales.

-Bituima: no hay toque de queda, pero las actividades serán virtuales para evitar la salida de los menores.

-Topaipí y El Colegio: acatarán los anuncios establecidos por el Gobierno Nacional y Departamental.

Municipios como: Anolaima, Fusagasugá, Girardot, Quipile, Ricaurte, Suesca, Choachí, Tibirita, Pasca, Chía, Guataquí, Facatativá, Cucunubá, Bojacá, Sesquilé, Subachoque, Beltrán, La Palma, Ubaté, La Vega, están a la espera de expedir los decretos y definiendo las medidas que adoptarán.