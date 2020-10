Alerta en Pereira por hurtos a las afueras de cajeros automáticos

Según un comunicado emitido por, al parecer, la gerente de Megacentro Pinares, se estaría registrando una nueva modalidad de hurto en la ciudad de Pereira, la cual consiste en que un par de hombres que se hacen pasar por integrantes de la Sijín y Interpol interceptan a las personas cuando salen de retirar dinero de los cajeros automáticos, les dicen que están realizando procesos de verificación de billetes y huyen con el dinero.

Al respecto, el coronel Juan Carlos Morales, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, aseguró que todavía no tienen denuncias al respecto; sin embargo, son modalidades que pueden utilizar los delincuentes para su actuar criminal.

"La persona no ha tenido ningún tipo de comunicación con este comando específicamente para analizar la causalidad de este documento. No puedo descartar que sea cierto o falso, lo que puedo confirmar es que en nuestro sistema no tenemos denuncias frente a esta modalidad. Sí se han presentado casos donde las personas dedicadas a estafar a otras con diferentes modalidades como 'paquete chileno', engaño, suplantación, aprovechan la ingenuidad de las personas después de hacer transacciones", explicó el coronel Morales.

Por otro lado, envió recomendaciones a todos los ciudadanos para que eviten ser víctimas de hurto.

"No se debe dar información de los retiros económicos que se hagan, no dar información en la calle a extraños, en aquellos casos en que los aborden personas extrañas llamar a la Policía y verificar de qué se trata y pedir acompañamiento si se retiran montos grandes", recomendó el coronel Morales.

Las autoridades en Pereira le piden a las personas que sean víctimas de esta modalidad de hurto a que denuncien para poder iniciar las investigaciones respectivas y dar con el paradero de las personas responsables.

