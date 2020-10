En Medellín, 54 mil personas ingresaron a la pobreza monetaria en el 2019

La pobreza monetaria en Colombia hace referencia a las personas que obtienen un ingreso mensual aproximado de 400 mil pesos, y a la hora de distribuir las ganancias entre la familia, el monto no les alcanza para cubrir las necesidades básicas, como tener vivienda propia y una alimentación digna.

Según las cifras que reveló el director del DANE Juan Daniel Oviedo en su visita a la capital antioqueña, para el año 2020 la población de Medellín y el Valle de Aburrá se situó en más de dos millones quinientos habitantes, motivo que hizo que 54 mil personas más pasaran a tener pobreza monetaria.

“Si fuéramos rigurosos desde la perspectiva técnica y estadística, no podríamos decir que la incidencia monetaria aumentó en Medellín. Diríamos que ingresaron 45 mil personas a la pobreza, pero ese número no logra ser diferente de cero, por consiguiente, no podríamos decir que hubo un incremento drástico”, explicó el director.

Si se compara a Medellín con Colombia, el número total de personas en situación de pobreza monetaria no alcanza ni mitad de la medida nacional. En el país 17 millones de habitantes están en situación de pobreza monetaria, 600 mil de ellos en la capital antioqueña.

En los últimos 10 años la ciudad tuvo una disminución de la pobreza monetaria, del 4.4% al 3.7%, lo que indica que esta situación socioeconómica en la ciudad se mantendría estable o con un aumento muy leve, casi que no es porcentual como lo señala el director del DANE.