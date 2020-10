Alcalde de Santa Rosa y exaspirante a la Alcaldía protagonizaron discusión

En video quedó registrado el momento en el que el mandatario local y la excandidata a la Alcaldía, Constanza Ospina, se enfrentaron a gritos, en medio de la multitud que presenciaba las labores de sofocación del incendio registrado en Santa Rosa de Cabal.

Ambos se alteraron debido a que la mujer aseguraba que el cuerpo de bomberos no estaba utilizando toda la capacidad hídrica para controlar las llamas; sin embargo, el alcalde Toro decía lo contrario y alegaba que lo más importante en ese momento, más allá de generar discordia, era dar con el paradero de una menor que estuvo desaparecida durante varios minutos.

Frente a esta situación, el alcalde de Santa Rosa de Cabal, Rodrigo Toro, aceptó haberse salido de casillas debido a la actitud divisoria que tuvo la excandidata al primer cargo del municipio.

"Nosotros hemos sido muy respetuosos de la oposición y a las personas que no están de acuerdo con nuestro gobierno las respetamos, pero lo que no voy a permitir como alcalde es que instrumentalicen una tragedia en donde no sabemos siquiera si hay vidas perdidas, para echar culpas anticipadas a personas que están arriesgando su vida para atender una emergencia", aseguró Toro,

Además, argumentó que defenderá la honra y credibilidad de los organismos de socorro, los cuales lograron controlar el fuego tras varios minutos de labores.

"No lo voy a permitir como alcalde, y si me tienen que sancionar o destituir, yo hago respetar mis instituciones y la vida de los héroes que están sacrificándose para poder salvar vidas", dijo Toro.

Finalmente, la discusión no trascendió y tanto Constanza Ospina como Rodrigo Toro se fueron a sitios diferentes luego de protagonizar el acalorado momento.