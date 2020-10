Líder social secuestrado en el Catatumbo se fugó del ELN

Se trata del líder comunal Juan de Jesús Peinado Mora del municipio de Convención en Norte de Santander, el cual había sido secuestrado el 24 de junio cuando se disponía a tomar turno en el puesto de control instalado en la entrada del municipio para el control del contagio del Coronavirus en la zona del Catatumbo.

Peinado Mora quien se desempeña como presidente de la junta de acción comunal de la Vereda San Isidro del corregimiento Mira Flores, fue retenido por hombres fuertemente armados quienes se lo llevaron con rumbo desconocido y sin especificar el motivo de su secuestro.

Este hombre se fugó de sus captores y logro obtener un teléfono celular con el cual se pudo comunicar con las autoridades para que pudiese ser rescatado en un punto alejado en el Catatumbo.

“No fue fácil y requirió de tiempo, yo me la jugué toda, como yo me sabia el número de la Defensoría lamentablemente me toco robarme un teléfono celular para contactar a las autoridades, fueron varios días esperando por que no estaban las condiciones y llamaba en cada al momento a un sargento que me decía que muy pronto iban a recogerme, era robarme el celular o dejarme morir allá, gracias a eso estoy vivo porque a mí me iban a matar” dijo el líder social.

También le puede interesar: Secuestran a soldado en zona del Catatumbo, Norte de Santander

El general Olveiro Perez comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, afirmó que fue un operativo conjunto del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana.

“Todas las entidades del estado estamos para proteger a la población civil, el recibió un trato inhumano y logro fugarse, no hubo capturas por que logramos llegar hasta donde estaba, lo tenía el Frente Camilo Torres Restrepo del Grupo Armado Organizado (GAO) – Eln, y no es solamente el por qué hay aún muchos secuestrados que tenemos que ir por ellos” dijo el militar.

En un comunicado el Movimiento por la Constituyente Popular fue quien alerto del secuestro y recordó las amenazas que recibió Alirio Arenas quien antes era el presidente de la misma junta comunal y tuvo que salir desplazado para posteriormente ser asesinado en Ocaña el 2 de septiembre del 2018.

La ONU a través de sus redes sociales había pedido respeto por la vida de este líder social en la zona del Catatumbo.