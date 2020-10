“No sé de qué ‘coimas’ están hablando”: Vocero de Hidrotanques

A raíz de la denuncia hecha por Luis Guzmán Chams sobre presuntos pagos de “coimas” en medio del proyecto de la construcción del megatanque del barrio 7 de Abril, el ingeniero Carlos Vengal, vocero del consorcio Hidrotanques, afirmó que no tiene información sobre el pago de “coimas” del exalcalde de Barranquilla, Alex Char y otros funcionarios del Distrito.

El contratista sostuvo que Guzmán aportó 1.970 millones de pesos al consorcio y le pagaron 2.900 millones de pesos, en medio de una demanda que presentó, pero que fue fallada a favor de su empresa.

“Yo no sé de qué coimas están hablando, si entregaron o no, eso no es de mi resorte, yo no he entregado coimas. No tengo ninguna información de lo que sucedió, a mí no me consta nada. El contrato se firmó en el 2014 y el señor Chams fue un aportante del contrato, aportó un dinero a finales de 2015, de manera que yo no entiendo como una coima se entrega con casi un año y medio de diferencia”, dijo el vocero.

Sobre la inclusión de nombre en la demanda que cursa en la Fiscalía, Carlos Vengal dijo que no le “preocupa”.

“No me preocupa lo que él diga o no diga porque yo tengo la prueba de que él le prestó una plata al consorcio Hidrotanques y se le devolvió, por lo demás, honestamente, no sé de qué está hablando”, afirmó.

La denuncia sobre el pago de supuestas “coimas”, amenazas y hostigamiento a Guzmán Chams, está relacionada con la construcción del megataque del barrio 7 de Abril, donde se invirtieron 36 mil millones de pesos, cuando la obra estaba proyectada a ejecutarse en 23 mil millones de pesos.

Según el ingeniero Vengal el costo de la obra aumentó, por el alza del dólar y los trabajos complementarios, que se tuvieron que ejecutar.

“El contrato inicial cuando se presentaron los estudios eran de 23.500 millones de pesos. Aumentó por el tiempo, los productos se compraron para hacer el tanque se compraron en Estados Unidos, para fabricarlo. Ese tanque vino prefabricado de Estados Unidos, entonces el dólar varió, no es lo mismo comprar en 2014 cuando el dólar estaba en 1.800 pesos a hoy que está en $3.800, entonces ahí esta una gran diferencia del contrato del tanque, además se hicieron unas obras complementarias y todavía faltan otras, pero lo que se hizo está bien hecho”, concluyó.

Finalmente, afirmó que la obra, que fue entregada hace cinco meses, está funcionando normalmente.

Caracol Radio intentó comunicarse con las personas que aparecen en la denuncia presentada por el abogado en la Fiscalía, pero no han atendido las llamadas telefónicas.