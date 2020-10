Bloqueos para pedir ampliación de horarios a negocios en Turbaco, Bolívar

A las vías de hecho se fueron decenas de vecinos en la urbanización Villagrande 2 de Turbaco, tras considerar injusto el horario para funcionamiento de tiendas a las 6 p.m.

En plena variante, miembros de la comunidad instalaron palos, piedras, y con cadenas humanas, bloquearon el paso de vehículos en los cuatro carriles, generando un extenso trancón que se prolongó por al menos, 800 metros.

"Nosotros estamos perjudicados con esta situación, no es lógico que lleguemos a las casas y ya no encontremos donde comprar nuestros alimentos. Para una cosa somos Turbaco, pero en otros casos no, por eso hacemos un llamado al alcalde para que deje trabajar al comercio hasta las 8 de la noche", indicó Javier Bedoya, líder de la manifestación.

Al final, con el apoyo de la Policía, funcionarios del municipio se comprometieron a que en las próximas horas, el alcalde Guillermo Torres tendrá listo el decreto para fijar los nuevos horarios.