Manizales seguirá sin pico y placa particular de momento

El Secretario de Tránsito de Manizales, Cristian Mateo Loaiza, afirmó en Caracol Radio que por el momento no se tiene estimado implementar de nuevo el pico y placa en la capital caldense para vehículos particulares, ya que no se están desarrollando obras de infraestructura vial que causen afectaciones grandes en la movilidad.

Agregó que otro de los motivos por los cuales no se adopta la decisión, es que en la actualidad no se generan las congestiones habituales en determinados horarios porque no hay clases presenciales en colegios y universidades, por lo cual las rutas de transporte tradicionales no están circulando.

Antes del inicio de la pandemia a mediados de marzo, en Manizales regía la medida del pico y placa para carros particulares con dos dígitos por día de lunes a viernes. Esta disposición no se aplicaba los fines de semana ni los días festivos.

