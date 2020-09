Anualmente en Medellín se reportan cerca de 200 casos de desaparición

La Corporación Jurídica Libertad se suma al llamado de líderes sociales y defensores de derechos humanos para la búsqueda y localización de los miles de hombres y mujeres desaparecidos, Adriana Arboleda Betancur, defensora de Derechos Humanos y directora de la Corporación explicó en las últimas 4 décadas, Colombia ha acumulado más de 120 mil personas que han sido dadas como desaparecidas en el marco del conflicto armado, de las cuales cerca del 95% no se llega a saber nada:

"En Antioquia tenemos casi que el 30% de las víctimas reportadas como desaparecidas forzadamente, son cerca de 12 mil personas. Por eso se creó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas como desaparecidas y un equipo territorial que está haciendo una labor de documentación y organización de la información para hacer unos planes de búsqueda y también la Fiscalía viene adelantando procesos de exhumación e identificación humana".

Según Arboleda es necesario aumentar la capacidad de búsqueda y lograr que las instituciones actúen mancomunadamente

"De lo que se trata acá es que se requiere un proceso muy fuerte de articulación interinstitucional, que se nutra la información, porque uno de los problemas que hemos evidenciado es que hay muchas bases de datos, hay que juntarlas para tener resultados eficaces en la búsqueda de tal forma que la Alcaldía de Medellín, la unidad de Búsqueda y la Fiscalía puedan actuar de manera inmediata para evitar que se consolide el crimen".

Según la Defensora de Derechos humanos las zonas en las que más se reportan casos son Bajo Cauca, Nordeste y Norte de Antioquia, en el Área Metropolitana principalmente Medellín y Bello.

Por otro lado, como reflejo de esta situación en Caracol Medellín habló Yesenia Rivera hija de Luz Leidy Vanegas que lleva 272 días desaparecida:

"Toca estar presionando, estar activo en redes sociales, porque si uno no está ahí presionando a la víctima no le dan prioridad. Han sido días tristes, fuertes, un sube y baja de emociones. No es fácil estar al frente, mantenerse fuerte, no decaer. Es increíble la cantidad de casos que pasan desapercibidos, este año se han visto muchos casos de desaparición. A mi mamá la están buscando precisamente por la presión que hemos ejercido, pero se da uno cuenta que hay casos que no tienen los medios y quedan en el olvido", manifestó Yesenia

Si bien el alcalde Daniel Quintero mencionó en un tweet que había 3 hipótesis sobre la desaparición de Luz Leidy, Yesenia afirma que nunca supo cuáles eran y que la administración no le ha dado información