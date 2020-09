En Comisión del Senado Alcalde pidió 600 hectáreas para minería

En el foro virtual llevado a cabo en la Comisión Accidental del Senado de la República por la defensa del páramo de Santurbán, el alcalde de Vetas, Hernán Bautista, hizo una contundente propuesta para evitar, según él, que el municipio minero desaparezca.

La idea es que el Gobierno Nacional libere 600 hectáreas que tienen títulos mineros y desde siempre han tenido, 600 de 9600 que tiene el municipio, incluso mucho antes de que se creara el Parque Natural Regional Santurbán en 2014.

"Nosotros no estamos pidiendo más terreno ni zonas nuevas para poder hacer minería. No. Solo que se respeten nuestro títulos y nos permitan seguir trabajando. No estamos cerca a las lagunas ni mucho menos a zonas declaradas protegidas por las autoridades", explicó Bautista.

El municipio más alto de Colombia cuenta hoy con un 70% del territorio en área protegida por la Resolución 2090 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El mandatario también hizo un fuerte llamado a los ambientalistas, a la comunidad y a los alcaldes que "entiendan que son temas diferentes. Uno es el licenciamiento del proyecto de Minesa y otro la delimitación del páramo. El proyecto de Soto Norte no nos compete a nosotros".