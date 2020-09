Medellín tendría baja probabilidad de un segundo período de contaminación

Los episodios ambientales en Medellín a causa de la contaminación atmosférica se dan dos veces al año, y por lo general, duran una semana. Estos suceden en los tránsitos de época seca a húmeda y al contrario.

El segundo periodo de contaminación ocurre en octubre. No obstante, la profesora Carmen Elena Zapata, coordinadora del Laboratorio de Calidad del Aire de la Facultad de Minas de Universidad Nacional, señala que es posible que este año no se tenga esa semana crítica de contaminación atmosférica.

La experta señala que “se tiene casi el 50% del parque automotor guardado, entonces no se estaría generando tanta emisiones. No obstante, se ve que ya no se tienen las estaciones de medición en verde, sino en amarillo”. Las fuentes móviles, son el 85% de los entes contaminantes.

Los profesores manifiestan que pese a que las estaciones muestran resultados positivos, no significa que la ciudad baje la guardia y comience a contaminar. El análisis concluye que no se pueden cambiar las condiciones climáticas del Valle de Aburrá, pero lo que sí se puede cambiar, es la conciencia ciudadana.