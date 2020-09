Arranca entrega de cuarto ciclo de pagos de Devolución del IVA en Cartagena

Empieza en Cartagena la cuarta entrega de los recursos correspondientes a la devolución del IVA en la modalidad de bancarizados, y para el 27 de septiembre empezará el pago para los no bancarizados.

Según informó el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, estos pagos se extenderán hasta el 25 de octubre. Un total de $580 millones, aproximadamente, serán consignados a 7.725 cartageneros beneficiarios de este programa que entrega $75.000 cada dos meses por familia. Los pagos se darán de acuerdo al último dígito de las cédulas, teniendo como guía un cronograma que incluye dispersión cada tres días.

Los bancarizados reciben su pago por Daviplata, iniciando el 23 de septiembre hasta el 25 de octubre. En total hay 5.485 personas bancarizadas por Daviplata, de las cuales se ha programado que 3.291 beneficiarios reciban su dinero por los cajeros ATM y 2.194 serán redirigidas a Efecty. Los recursos destinados para los beneficiarios bancarizados son $462 millones, aproximadamente. El canal de pago para las cédulas terminadas de 1 al 6 es por Daviplata, preferiblemente por cajeros ATM, y los que sus cédulas terminan del 7 al 0, su cobro será por cajero Efecty.

En cuanto a los pagos de los beneficiarios que no tienen ninguna cuenta en entidades financieras, iniciarán a partir del 27 de septiembre, con una dispersión que se extenderá hasta el 25 de octubre. Los pagos por giros serán por el Centro de Recaudo y Pago (CRYP); Reval y Efecty. Un total de 2.240 personas no bancarizadas recibirán su giro en Cartagena por devolución del IVA, con unos recursos estimados por $180 millones, aproximadamente.

Las personas que no cobren los cuatro incentivos acumulados serán retiradas del programa Devolución del IVA. Esta decisión se toma por estar en condiciones de pandemia, ya que en situaciones normales, si una persona no retira tres periodos consecutivos sale de inmediato del programa. En el programa no existe proceso de suspensión y luego reactivación, sino que se retira de manera automática y definitiva una persona que no cobre su incentivo. También se les recuerda que los beneficiarios del IVA deben estar activos en Familias en Acción, si está retirado de Familias en Acción no podrá recibir la compensación del IVA.

El Departamento para la Prosperidad Social, DPS, informó que en la presente vigencia se programaron 5 pagos de devolución del IVA, actualmente es el 4to pago, el último será en noviembre. Para los pagos del 2021 todos los beneficiarios son diferentes a los que se tomaron este año. Para mayor información de su fecha y canal de pago por devolución del IVA, puede consultar a https://daviplata-familias-bot.mybluemix.net/

Y si desea saber si es beneficiario del programa Devolución del IVA, puede consultar a: https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/