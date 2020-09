Juez niega tutela de Mabel Moscote contra junta de Telecaribe

El juzgado décimo penal del circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla declaró improcedente la acción de tutela que interpuso la gerente electa de Telecaribe, Mabel Moscote, contra la junta Administradora Regional del canal, en el que solicitaba que fuera posesionada en el cargo después de haber sido seleccionada en una convocatoria pública en julio del presente año.

Dicha posesión no se ha materializado debido a que la oficina de talento humano del canal no certificó la hoja de vida de la señora Moscote al no encontrar evidencias verificables de la experiencia en medios.

Según trascendió, la Junta del canal regional sesionará en los próximos días para establecer la ruta que seguirá para darle continuidad al proceso que permita definir un gerente el propiedad

Moscote fue elegida el pasado 27 de julio como la nueva gerente en propiedad y desde entonces no ha podido posesionarse por las presuntas inconsistencias en los certificados, a lo que ya la Procuraduría General de la Nación le puso su lupa.