El BID avanza en la estructuración de la APP del Río

El respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha sido fundamental para fortalecer la estructuración técnica, legal y financiera de la APP del Río Magdalena, aseguró la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

Orozco destacó que ese organismo multilateral ya adelanta la contratación de dos importantes firmas internacionales para que aporten al proyecto que busca, recuperar la navegabilidad del río Magdalena en donde se invertirán más de 1.4 billones de pesos.

La ministra aceptó que hay retrasos basados en la incertidumbre que generaba el proyecto tal cual como lo recibió cuando llegó al cargo.

"Cuando le entregué el proyecto a la Financiera de Desarrollo Nacional me dijo que no le prestaría recursos a este proyecto porque tiene demasiadas incertidumbres en el tema técnico, social, ambiental y financiero. No tiene ni siquiera un mapa de la influencia de las comunidades, por lo que debimos iniciar convenios con la Uninorte y el Instituto Humboldt para mejorarlo", señaló.

Agregó que el BID ha sido un gran aliado para el proyecto ya que tras una revisión a la APP, se decidió que debía fortalecerse para generar confianza en los financiadores internacionales.

"El BID contrató a dos firmas internacionales muy impresionantes como la firma consultora de los Países Bajos Royal Hasskoning, para fortalecer la parte técnica en menos de tres meses y hay otra firma que está siendo contratada para mejorar los aspectos legales y financieros", indicó Orozco.

La ministra de Transporte agregó, en diálogo con el rector de la Uniautónoma, Mauricio Molinares, que de manera paralela se trabaja en el fortalecimiento de Cormagdalena para que actué como gerente rector del río, para lo cual ya se está trabajando en un plan maestro de la entidad que será presentado en la Asamblea del BID prevista para marzo próximo en Barranquilla.