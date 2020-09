Puesto de salud de Bocachica será reabierto en otro inmueble de la isla

La Alcaldía de Cartagena trabaja para reabrir el puesto de salud de Bocachica en un lugar diferente y que cuenta con la infraestructura física para brindar la atención médica.

Durante su recorrido, el Alcalde inspeccionó con la directora del Dadis, Johana Bueno, el Centro de Salud de la Fundación JUCUM, el posible lugar donde funcionaría.

"Estamos trabajando para que en el menor tiempo, este servicio sea restablecido", afirmó la directora del DADIS.

El puesto de salud provisional cerró definitivamente sus puertas, porque hace nueve meses la empresa que asumió la construcción de varios centros de salud, entre esos el de Bocachica, no paga el arriendo del local y el Distrito no puede asumir porque no forma parte del contrato de arriendo.

Cinthya Amador, primera Dama del Distrito, anunció que la oferta institucional del Distrito seguirá viniendo a la Isla, atendiendo y escuchando a las comunidades.

Kairen Gutiérrez, directora del Plan de Emergencia Social Pedro Romero, anunció que llevará toda la oferta institucional de la entidad, como el trámite del registro civil, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, y de manera conjunta con el DADIS, campaña de afiliación al régimen subsidio de salud.

Por su parte, el secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, Armando Córdoba, dijo que en los próximos días entregarán los paquetes nutricionales a los adultos y adultas mayores; y se hará la socialización de la política pública de Juventudes.

El secretario de Planeación, Guillermo Ávila Barragán, precisó que desde el gobierno local se hace acompañamiento a esta comunidad insular para la implementación de programas del componente de comunidades afro y étnicas en el plan de desarrollo.