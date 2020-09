Directora de la Escuela Taller Cartagena de Indias renuncia a su cargo

A través de una carta dirigida al Alcalde Wiliam Dau, la directora de la Escuela Taller Cartagena de Indias, Alexa Cuesta, presentó su renuncia a su cargo que desempeña desde el 2 de enero de 2020.

“Hay cosas que no se negocian. Mi dignidad no tiene precio y necesito dar un paso al costado con la frente en alto porque la Escuela Taller duró ocho meses sin presupuesto de la Alcaldía, sin un peso. No se puede tener una institución huérfana de recursos, espero que eso se solucione”, manifestó Cuesta.

Lea también: ProColombia interviene para reactivar inversión en Bolívar

La funcionaria expresó que durante su cargo luchó ante un “poder que no es local” que tiene a la ciudad y al patrimonio hundido en la inoperancia. Además, aseguró que pese a todos los recursos que recibe el Castillo San Felipe de Barajas, no se cuentan con ellos para los aprendices de la Escuela.

"Entrego un cargo en las mejores condiciones posibles, porque de verdad ya casi ni uñas tenemos. Un gran saludo a los maestros, a los estudiantes y mi personal más cercano”, manifestó Cuesta en un video publicado en las redes sociales de la entidad.