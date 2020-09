Protesta en la cooperativa de transporte Velotax

Un grupo de conductores y asociados a la cooperativa de transporte Velotax adelantan una protesta frente a la sede administrativa de la empresa en Ibagué.

Los manifestantes exigen la salida del presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, Jairo Pinilla y del gerente de la cooperativa, Rodrigo Aguilar a quienes acusan de posibles irregularidades en el manejo de los recursos económicos de la cooperativa y del fondo de reposición, además, consideran que existe un favoritismo en otorgar las mejores rutas y horarios a los vehículos que pertenecen a estos dos directivos.

"Aquí no hay negociación. Lo único que exigimos es la salida de Jairo Pinilla de la presidencia del Consejo de Administración y del gerente Rodrigo Aguilar. Ellos no han dado buen manejo a la cooperativa y solamente ha sido para el beneficio de ellos y no de los asociados. El señor Pinilla llegó hace 10 años a la cooperativa y ya cuenta con 18 buses, un hecho bastante extraño", denunció Luis Nieto, vocero de los manifestantes.

Nieto agregó: "En esta pandemia, la cooperativa no pudo acceder a los beneficios para el pago de nómina otorgados por el Gobierno Nacional porque no logró reunir los requisitos, además, los recurso del fondo de reposición se desconocen cuál sería su destino porque está descapitalizado".

El despacho de vehículos es normal en todas las terminales de transporte del país, pero los manifestantes no descartan que la protesta se extienda a las taquillas.