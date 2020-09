En alerta organismos de socorro por incremento de tormentas eléctricas

Los organismos de socorro en Caldas señalan que se ha evidenciado en las últimas semanas un aumento en la caída de rayos, especialmente en la zona rural, donde hacen un llamado a los trabajadores del campo para que se resguarden mientras pasan las tormentas y así evitar pérdidas humanas.

“Le recomendamos a la comunidad que en el momento de percibir una tormenta eléctrica se resguarden bajo una casa, un techo, una parte segura, que no se haga bajo ningún árbol ya que esto le puede generar la caída de un rayo y perder la vida, decirle a la persona que no hagan actividad deportiva ni laboral a campo abierto durante las lluvias intensas”. India el capitán Óscar Fernando Mejía, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Caldas.

Recomiendan en caso de que una persona sea afectada por un rayo, no tocarla y comunicarse lo antes posible con los organismos de socorro.

“Lo primero que debe hacer es evaluar que no se encuentre energizada, no tocarla de una, no invadirla de una sino tomar unas medidas preventivas, para poder entrar a prestarle los primeros auxilios e inmediatamente informarle a una entidad de socorro para que haga la estabilización y el traslado correspondiente, si la persona quedó con vida”. Explicó el capitán Mejía.

