Alcaldía de Barranquilla está "Indignada" por demanda de Electricaribe

En un comunicado de prensa titulado "indignación"; la Alcaldía de Barranquilla se refirió a la demanda que Electricaribe interpuso contra el Distrito exigiendo el cobre de 45.500 millones de pesos por el consumo de energía en barrios subnormales.

La administración, en el boletín, califica como "una desfachatez la posición de la empresa, que ampara la reclamación en acuerdo celebrado hace varios lustros y presenta como noticia lo que es apenas un trámite judicial".

Agrega que "La obligación, como lo admitió Electricaribe en un comunicado de prensa publicado el día 1 de septiembre de 2020, en el que presenta como gran noticia lo que apenas es un procedimiento judicial, data de varios lustros. Eso quiere decir, inclusive, que esas obligaciones estarían prescritas, toda vez que esos barrios con subnormalidad energética de la época ya no tienen esa condición y dichos acuerdos no cuentan con las apropiaciones presupuestales necesarias".

Este es el texto del comunicado de prensa de la Alcaldía.

La Alcaldía de Barranquilla manifestó hoy su plena confianza en la administración de justicia, ante la insistencia de Electricaribe de cobrar por la subnormalidad eléctrica de algunos barrios de la ciudad que, incluso, ya superaron esa condición.



La Alcaldía aclaró que el proceso judicial promovido por el prestador de servicios públicos apenas se encuentra en su etapa inicial.



Cuando se inicia un proceso ordinario, el juez produce un auto de admisión de demanda; si es un proceso civil, el equivalente al auto de admisión de demanda es, justamente, el mandamiento de pago.



Lo que sucede a continuación es que el proceso se abre para que las partes intervengan.



Así, la Alcaldía de Barranquilla presentó recurso de reposición en consideración a los errores sustanciales de la demanda y del trámite otorgado ante la jurisdicción civil.



A partir de este momento, según comunicado de la Alcaldía, le corresponde al despacho judicial revisar si repone o no el mandamiento de pago, dando inicio a otro debate judicial por cuanto debe resolver los mecanismos de defensa planteados.



Se avecina, pues, un largo debate judicial ante el cual “no bajaremos los brazos hasta obtener la declaratoria de no pago de dicha obligación”, sostuvo el Distrito.



“Confiamos en la probidad de nuestra justicia para que los argumentos del Distrito resulten vencedores frente a las pretensiones de una empresa prestadora que, en cambio, si deja muchas deudas con la ciudad”.



Cabe señalar que la demanda de Electricaribe se ampara en acuerdos comunitarios firmados hace muchos años sin los elementos de ley necesarios para constituir una obligacion de la ciudad con la empresa.



“Por donde se mire es una desfachatez y una falta de respeto por parte de la empresa, que no estamos dispuestos a admitir”, declaró enfáticamente la Alcaldía de Barranquilla.