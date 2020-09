Telecaribe, en la encrucijada por la gerencia

Después de tres horas de deliberaciones, la Junta del Canal regional Telecaribe no decidió el futuro de la gerente electa Mabel Moscote. La situación es muy compleja para los miembros de la junta, luego que la oficina de talento humano del canal no certificó la hoja de vida de la señora Moscote al no encontrar evidencias verificables de la experiencia en medios.

La situación se ha presentado porque Moscote presentó certificaciones de experiencia en medios, pero al momento que la oficina de talento humano del canal le solicitó documentos para verificar, no los recibieron.

El equipo jurídico del canal regional apoyó lo sustentado por la oficina de talento humano por la dificultad que se presenta para verificar la experiencia.

Un miembro de la junta que pidió reserva dijo a Caracol Radio que hay desesperación por la situación y que algunos gobernadores son partidarios que se inicie nuevamente con el proceso de selección, ante los inconvenientes que se han presentado de orden jurídico.

En un último intento, la Junta acordó solicitar a las oficinas jurídicas de las gobernaciones que recomienden una salida a la situación de la gerencia.

Moscote fue elegida el pasado 27 de julio como la nueva gerente en propiedad y desde entonces no ha podido posesionarse por las presuntas inconsistencias en los certificados, a lo que ya la Procuraduría General de la Nación le puso su lupa.