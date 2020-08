Comerciantes empiezan abrir sus puertas

Los comerciantes de la ciudad desde este fin de semana empezaran abrir sus puertas de acuerdo a la orientación del gobierno local y en un intento por empezar a oxigenar este sector.

Fenalco a través de su directora Gladis Navarro dijo a Caracol Radio que “centros comerciales y otros establecimientos que usualmente se apertura los días sábados. El mensaje del señor alcalde es que vaya volviendo poco a poco a la normalidad el restablecimiento a la normalidad”.

Explicó que “por cuestiones de salud antes no se podía, por eso no se puedo abrir ni visitar algunos establecimientos. Estamos incluyendo otras actividades que no sean las que están incluidas dentro de las excepciones que hemos venido manejando desde el principio de la pandemia y que fueron definidas por el gobierno desde el mes de abril”.

Las expectativas crecen para los sectores deprimidos económicamente. Sin embargo las autoridades han sido enfáticas en no bajar la guardia en medias de autoprotección y bioseguridad.