Barranquilla levanta medida de 'Pico y Cédula'

Tal como se había planificado y anunciado hace más de un mes, a partir de este martes, 1 de septiembre, las autoridades en Barranquilla levantarán el pico y cédula que se mantuvo desde el 1 de abril.

Los templos e iglesias, particularmente, podrán volver a funcionar con un aforo permitido de hasta 50 personas y habiendo registrado su protocolo de bioseguridad.

La apertura gradual, responsable y segura implica que los pocos sectores económicos que faltan por abrir, y que lo podrán hacer en los próximos días, deberán registrar su protocolo de bioseguridad y esperar aprobación de la Alcaldía para garantizar que lo hagan de manera segura.

Se levanta el aislamiento preventivo obligatorio para los menores de 17 años. Sus padres deben asegurarse de que ellos practiquen las normas del autocuidado.

Los eventos con aglomeraciones siguen prohibidos. No se permiten reuniones de más de 50 personas o espacios donde no se pueda guardar la distancia fisica requerida.

Los casinos, gimnasios y el zoológico, empresas de transporte intermunicipal e interdepartamental, Instituciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano (IETDH), entre otras, quedan autorizadas, previa preinscripción y aprobación de los protocolos de bioseguridad.

El Distrito seguirá vigilando el cumplimiento de las medidas, especialmente el uso del tapaboca, quien no lo use sera sancionando. Se pide a los ciudadanos que si ven a alguien que no lo usa, le indique respetuosamente que lo use y si no acata sea denunciado.