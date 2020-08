Crece drama de los familiares de cinco jóvenes cucuteños varados en Canadá

Cinco jóvenes cucuteños entre los 17 y 18 años de edad quienes viajaron a Canadá de intercambio, no cuentan con los recursos para permanecer en ese país; ante la imposibilidad de vuelos internacionales, la agencia en Winnipeg -Canadá les está exigiendo regresar al colegio y cancelar 1.200 dólares, más estadía con una familia y seguro de salud.

Diana Gil, madre de uno de los jóvenes dijo a Caracol Radio “pero ahora es la agencia, la que los presiona para que regresen al colegio, ya ellos terminaron su proceso de intercambio, pero no han podido regresar por que no hay vuelos internacionales”.

“Mi hijo me dice, mami me voy a tener que ir de esta casa, porque sé que no tenemos con qué pagar el colegio, no tenemos amigos o familiares en Canadá, mi hijo me pide que haga lo posible para que pueda regresar al país”.

“Nosotros accedimos a un préstamo de más de 25 millones de pesos, sólo para el pago del colegio, para que él pudiera aprender y perfeccionar su inglés, sólo pudieron asistir a clases unos días y todo este tiempo han estado en clases virtuales, en las familias que los han acogido”. Señaló.

Los familiares en Cúcuta, están haciendo todo clase de actividades, para lograr recolectar el dinero y buscar los cupos en un vuelo humanitario, algunos de los padres de los jóvenes han perdido sus trabajos debido a la pandemia.