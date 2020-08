El diputado de Risaralda Daniel Silva dio positivo para COVID-19

En un video que publicó en sus redes sociales, Silva Orrego aseguró que empezó a presentar síntomas como la pérdida del olfato, lo que generó duda y acudió a un centro médico a realizarse la prueba, horas después le confirmaron el resultado y es uno de los cientos de risaraldenses contagiados de coronavirus.

"Empecé a percibir que no tenía activo el sentido del gusto y el sentido del olfato, por eso me sometí a una prueba donde me informar que soy positivo para COVID-19, una noticia que me toma por sorpresa porque he sido juicioso con los protocolos de bioseguridad, pero esto nos demuestra que somos totalmente vulnerables a este virus, por eso quiero hacer un llamado a la responsabilidad, para que salgan estrictamente a lo necesario, es importante que nos cuidemos y con mayor razón durante estos meses de agosto y septiembre ya que son los meses del pico de la pandemia en nuestro departamento de Risaralda", manifestó Daniel Silva a través de su Facebook.

La Asamblea de Risaralda también hizo pública la noticia y envió un mensaje de apoyo al líder político, según conoció Caracol Radio, varios de los diputados que han estado en sesiones presenciales y que tuvieron algún contacto con Daniel Silva, serán sometidos a pruebas para descartar posibles contagios, también se realizará un proceso de desinfección al interior del recinto.

