Termales El Otoño apuesta por la reactivación para salir adelante

El Gerente de Termales El Otoño, Carlos Arturo Gallego García, dijo en el programa Hoy Por Hoy de Caracol Radio que el hotel se ha estado preparando para la reactivación con total bioseguridad para los usuarios y empleados. Aseguró que se ha hecho un esfuerzo muy grande para mantener la totalidad de los empleados, aunque finalmente fue necesario prescindir del personal externo.

Afirmó que en este momento se tienen 70 colaboradores vinculados de manera directa y 50 más que están realizando obras de remodelación, por lo cual se mantiene una labor de responsabilidad social con la generación de empleo. Manifestó que al ser muy amplias sus instalaciones no hay mayor contacto entre los clientes que acuden, además que las condiciones del agua de sus piscinas hacen que no sea viable la transmisión del virus y no están abiertos los restaurantes.

Acerca de las medidas de ayuda implementadas por el Gobierno Nacional señaló que han sido muy positivas, pero que cada empresario debe buscar la manera de llegar a sus clientes y mantenerse en la actividad; para lo cual considera que es indispensable la unión de los diferentes sectores para fortalecer el concepto de región y salir adelante para superar la crisis.