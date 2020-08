Líder ambiental amenazada en Pereira denuncia no haber recibido protección

Han pasado 48 días desde que la exconcejala por el partido Alianza Verde, Carolina Giraldo, denunció amenazas de muerte en su contra, las cuales llegaron a través de panfletos hasta su vivienda con mensajes intimidantes para ella y su familia.

A pesar de que, el siguiente día, Giraldo instauró la denuncia ante los organismos competentes, esta es la hora en la que no ha recibido respuesta y mucho menos un esquema de seguridad.

Por eso, el vocero de la Comisión Ambiental de dicho partido político, Ferley Henao, denunció en los micrófonos de Caracol Radio que la exconcejala es una prisionera de la UNP (Unidad Nacional de Protección) debido a que por su falta de atención ella ha tenido que permanecer encerrada durante todo este tiempo.

"La UNP y las autoridades no han hecho absolutamente nada, los días han pasado y lo único que han dicho es que recibieron el caso pero no investigan y no brindan seguridad a Carolina", agregó Henao.

Pese a que las autoridades no han iniciado las investigaciones respectivas, desde la Alianza Verde continúan con la misma hipótesis que vienen manejando desde el principio y es que Giraldo habría recibido las amenazas debido a su labor social en protección de unos guaduales ubicados en el barrio Los Alpes y donde, al parecer, estarían haciendo intervenciones ilegales para continuar con una construcción.

Los líderes ambientalistas de la región piden a la Unidad Nacional de Protección y a las autoridades locales y nacionales que no olviden este caso, que le brinden un esquema de seguridad a la exconcejala y que eviten situaciones lamentables como los asesinatos de líderes sociales por falta de atención de las autoridades.

