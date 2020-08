Patente del 'Endulzante que evitaría el colesterol' indigna a paneleros

Incertidumbre, preocupación y zozobra se vive entre los paneleros por el proceso que viene adelantando, en la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, uno de los mayores accionistas del Ingenio Riopaila, para patentar “uno de los endulzantes más antiguos y saludables que regresa en PolisukkarTMDry”.

Se trata de la patente “Método para procesar la caña de azúcar en bruto maximizando la preservación de policosanoles durante la producción de un producto natural basado en jugo de caña de azúcar”.

Sin embargo, para los paneleros, lo anterior no es más que patentar el proceso de la producción de la panela, tal como lo dijo Fernando Paipilla, presidente de dignidad Panelera.

“Que se dé patente a una bebida, que tiene como base el mismo método o procedimiento para la elaboración de mieles y panelas pulverizadas o granuladas, para que sean elaboradas por los grandes ingenios azucareros llevaría no solo a la violación de la Ley 40 de 1990 (por la cual se dictan normas para la protección y desarrollo de la producción de la panela y se establece la cuota de fomento panelero) sino que, significaría la entrega del mercado propio de los paneleros, a un producto que, siendo panela -enriquecida es verdad- se produciría y vendería en el país como si fuera un nuevo alimento que no sería, según dice el solicitante de la patente, ni azúcar ni panela”, explicó Paipilla.

Según los paneleros, de ser reconocida dicha patente estaría dándose un garrotazo económico a los paneleros y terminaría siendo la muerte de esta agro-industria que genera ingresos para más de 350.000 familias que generan 1.700.000 empleos directos, equivalentes a 45 millones de jornales al año, ocupando el 12% de la población rural económicamente activa.

La caña de azúcar para la producción de panela se cultiva en 240 mil hectáreas, distribuidas en 29 departamentos y 511 municipios, con 70 mil unidades productivas y 20 mil trapiches, en los que el 90% de la producción se concentra en 164 municipios, produciendo anualmente 1 millón 200 mil toneladas.

“Por lo anterior, los paneleros hacemos oposición a la solicitud de patente presentada por el Doctor González Ulloa. En esa dirección queremos solicitarle al Gobierno Nacional, al Ministerios de Agricultura y a la Super Intendencia de Industria y Comercio, a que el trámite de la patente este alejado de cualquier influencia derivada del poder económico del Ingenio Riopaila, de sus principales accionistas y de quienes, alegando maravillas farmacéuticas - también cuestionadas- pretendan obligar el reconocimiento a un método ancestral que es el utilizado, para la elaboración de panela, no solo en Colombia sino en el mundo, para que no se otorgue esta patente, además, sería gravísimo que se violarán claras normas establecidas en la decisión 486 de la Comunidad Andina, CAN, y otras concordantes al reconocerle calidad de invención a un descubrimiento” concluyó el líder panelero.