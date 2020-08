Alerta por posible traslado de presos a San Gil

El alcalde de San Gil, Hermes Ortiz, manifestó que tiene información de que el Inpec tendría pensado trasladar presos de la cárcel Modelo de Bucaramanga a su municipio.

Hecho que prende las alarmas teniendo en cuenta que en esa penitenciaría ya se han reportado 91 casos de coronavirus en detenidos.

Manifestó que este hecho no es permitido en plena época de pandemia porque sería un riesgo para la salud no solo de los privados de la libertad en San Gil si no de todo el muncipio que estaría en riesgo de un contagio masivo.

La cárcel cuenta en estos momentos con 162 detenidos y tiene una capacidad de recibir a 100 presos más, sin embargo, el mandatario aseguró que hablará con el director de la cárcel para evitar este traslado.

Según el último reporte del Inpec, la cárcel de San Gil ya hay un guarda que contrajo el virus.