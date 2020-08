Contraloría hace observaciones en contratos de Cormagdalena con Findeter

Como resultado de una auditoría, la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, señaló que aunque Cormagdalena cuenta en su estructura organizacional con la la Subdirección de Desarrollo Sostenible y Navegación y también con la Secretaria General que desde el 2017 ha estado a cargo de las licitaciones para el dragado y mantenimiento del río, la entidad delegó esta función a Findeter.

El organismo cuestionó que Cormagdalena haya delegado a Findeter dicha contratación teniendo el personal idóneo con la contratación de dos convenios que suman 70 mil millones de pesos durante el 2019 y de los que Findeter obtendría una remuneración de $3.695 millones por actividades administrativas, "ítem contractual cuyo estudio previo considera solo la capacidad administrativa y financiera del contratista, sin analizar su capacidad gerencial y técnica especifica, advierte el organismo".

Y agrega que "Findeter no evidencia experiencia en actividades de Mantenimiento de Canal Navegable, a su vez, no existe estudio de oportunidad y conveniencia que permitiera contar con un análisis costo-beneficio de excluir la experiencia y capacidad de la planta de la Entidad, considerándose una contratación innecesaria y antieconómica por el concepto de remuneración de la Asistencia Técnica, Administración y Gerencia Integral del Proyecto y su ejecución no genera valor agregado a la Corporación".

Caracol Radio se comunicó con el director de Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado, quien dijo que no se pronunciaría al respecto y adelantó que solicitará una mesa técnica a la Contraloría General con presencia de la ministra de Transporte para explicar por qué se contrató con Findeter.