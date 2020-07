Agosto iniciará con restricciones en el Área Metropolitana de Pereira

Luego de varias reuniones, los mandatarios locales de los cuatro municipios llegaron a la conclusión de tomar medidas en conjunto de cara al pico de la pandemia que se avecina en Risaralda; entre las acciones principales está la ley seca y el toque de queda para los próximos dos fines de semana.

"La ley seca será desde el sábado 1 de agosto, a las 6:00 p.m., hasta el lunes 3 de agosto, a las 5:00 a.m.; asimismo, desde el viernes 7 de agosto, a las 6:00 p.m., hasta el lunes 10 de agosto, a las 5:00 a.m. Con respecto al toque de queda, será los días de los fines de semanas desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del siguiente día", explicó el alcalde de Pereira, Carlos Maya.

En el caso de la capital risaraldense habrá medidas especiales de toque de queda permanente durante las noches en las comunas Centro, El Poblado, El Oso, Río Otún, Perla del Otún y San Joaquín.

"Esas comunas tendrán toque de queda desde el 1 hasta el 14 de agosto, entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.", agregó Maya.

Por otro lado, el pico y cédula regresará a los cuatro municipios solo para realizar actividades puntuales como gestiones en las notarías, bancos, cobro de subsidios del Gobierno Nacional y reclamo de medicamentos.

"El pico y cédula será de acuerdo al último dígito de los documentos de identidad. Los que terminan en número par (0, 2, 4, 6 y 8) podrán hacer las vueltas en las fechas pares y las cédulas que terminan en número impar (1, 3, 5, 7 y 9) podrán hacerlo en las fechas impares", añadió.

Además, se restringen los horarios para hacer ejercicio al aire libre solo desde las 5:00 a.m. y hasta las 6:00 p.m. En cada parque habrá controles especiales para que la actividad física se practique individualmente.

Han asegurado las autoridades que los ciudadanos que no cumplan con las medidas restrictivas mencionadas anteriormente serán sancionados con comparendo y, además, serán llevados a un centro de reclusión que estará habilitado en el velódromo de Pereira; allí estarán detenidos durante 12 horas.