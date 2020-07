77% de los negocios en centros comerciales de Cartagena reabrieron puertas

Tras una semana de haber decretado el Distrito el plan piloto para seis centros comerciales en Cartagena, y pasados 117 días sin labores en la mayoría de los establecimientos ubicados en ellos, Fenalco Bolívar aplicó encuesta a una muestra representativa de locatarios con el objeto de conocer como ha sido la dinámica en esta primera semana.

La encuesta revela que el 77% de los establecimientos abrieron al público desde el inicio del plan piloto, estaban preparados para tal fin, ante la expectativa de los pilotos que se venían autorizando en diferentes ciudades del territorio nacional. En sondeos anteriores, se evidenció que las inversiones en medidas de seguridad e implementación de protocolos superaba los 250 millones de pesos, por parte de los mismos.

Pero no todos abrieron. Entre las razones por la que no hubo reapertura de algunos establecimientos, están las deudas por alquiler, servicios públicos y nómina, como principal motivo para abstenerse de abrir al público, seguido de los que aún no tienen aprobados los protocolos de bioseguridad y un menor porcentaje expresó no estar listo ante la falta de mercancía o algunos elementos indispensables para su funcionamiento.

Desde el inicio de la pandemia, los establecimientos de estas propiedades horizontales aseguraban que sus ventas se habían reducido en más del 80%, pues muchos implementaron nuevos canales de comercialización con el propósito de mantener la dinámica de las ventas.

Los efectos en la reactivación se empiezan evidenciar en un 48% de los establecimientos autorizados para el piloto, los cuales reportaron un incremento en sus ventas hasta en un 20%.

“Debemos destacar que el 44% de los empresarios se muestran optimistas frente a la dinámica que empezarán a tomar las ventas mientras que el 23% no confía en la reactivación temprana y un 33% es pesimista frente a los resultados que puedan tener durante el plan piloto, lo cual obliga a incrementar el tráfico a partir de decisiones que deberá adoptar la Administración “ indicó Mónica Fadul, directora Ejecutiva Fenalco Bolívar.

En cuanto al empleo, el 62% de los trabajadores que estaban vinculados antes del cierre de actividades por aislamiento regresaron a sus labores.

Con relación a los medios de transporte que utilizan, el 30% se moviliza en Transcaribe, muy seguido 29% en motocicletas, vehículos particulares y transporte especial el 19%, el resto se llegan a su trabajo caminando, en bicicleta o taxi.

Al consultar sobre los horarios de cierre de los establecimientos, muchos coinciden que durante el piloto están de acuerdo con el establecido, sin embargo, un 22% de los locatarios considera que el horario se extienda más allá de las 6:00 pm.

Esta primera semana ha sido de alistamiento para muchos establecimientos y cada día que pasa son más los locales que hacen reapertura. Por ejemplo, Multicentro La Plazuela reportó 59 locales abiertos el primer día del plan piloto, el fin de semana este número bajó, sin embargo, desde el martes 22 de julio se sumaron más establecimientos llegando a tener abiertos hasta 91 locales, el tráfico ha tenido igual comportamiento en promedio están visitando poco más de 2.000 personas diariamente a este centro comercial.

El Supercentro Los Ejecutivos reportó hasta 62 establecimientos abiertos con un tráfico promedio de 700 personas teniendo el mayor pico de vistas el 18 de julio con 952 visitantes.

“Consideramos que es el momento de abrir la totalidad de los centros comerciales y los comercios de orilla de calle y avanzar en pilotos para restaurantes, sobre la cual reconocemos el compromiso de la Administración y el de la ciudadanía frente al autocuidado constante, lo cual es la llave de seguridad para el proceso de reactivación económica y social “ señaló Fadul.