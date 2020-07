Gramalote denuncia demoras en entrega de resultados a pruebas de COVID-19

Gramalote está en la lista de los 15 municipios de Norte de Santander que hasta este viernes no reporta casos activos de Coronavirus según el más reciente informe de los organismos sanitarios.

Sin embargo, esto podría ser consecuencia de un retraso en la entrega de resultados de muestras tomadas a inicios de julio.

Un tamizaje en el que participaron 100 personas y que contó con la asistencia de algunas EPS. Pero luego de 24 días no hay respuestas que logren indicar como está el municipio en materia epidemiológica.

Un llamado urgente envió Néstor Hugo Velandia, presidente del Concejo Municipal de esta localidad a las autoridades para que hagan seguimiento de este hecho y para que se entregue de forma oportuna estos resultados.

“Me preocupa porque es un problema gravísimo. No saber si entre las 100 personas que participamos de ese tamizaje existe una persona contagiada. El pasado 5 de julio nos realizamos las pruebas y hasta la fecha no sabemos si había o no una persona contagiada. Lo que representa un riesgo sanitario porque puede que exista una persona asintomática o con la enfermedad en este municipio. Exigimos los resultados de forma oportuna”, explicó el munícipe.

Destacó que no se han reportado personas con cuadros gripales o la presenten enfermedades respiratorias, sin embargo teme que en este municipio existan pacientes asintomáticos.