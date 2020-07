Ibaguereña gana torneo de oratoria

Una estudiante de grado once del colegio Champagnat de Ibagué se alzó con el primer lugar del torneo de oratoria convocado por el Centro de Debate de la universidad Sergio Arboleda.

Angie Sofía Orrego de 17 años de edad relató a Caracol Radio que esta versión se realizó en forma virtual a raíz de la emergencia sanitaria y relató un especial interés por los temas de igualdad de género.

"Me gustan los temas de equidad de género. He profundizado en esta área y me siento muy feliz al ver cómo las mujeres cada día ganan espacios y me alegra ver a niñas de corta edad hablando de sus derechos y resaltando el valor de la mujer en la sociedad", contó Orrego.

A lo largo de su vida estudiantil, Angie Sofía, ha participado en diferentes escenarios de liderazgo conquistando importantes posiciones. Su proyecto, una vez concluya el año lectivo, es adelantar estudios en Derecho.

Reviva la entrevista con la ganadora de este torneo de oratoria.