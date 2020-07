Comerciantes protestan por encerramiento en el centro

Comerciantes del centro de la ciudad protestaron en las últimas horas por las nuevas disposiciones del gobierno local frente a la política del espacio público en esa área.

Con bolsas vacías en manos y llamando simbólicamente la atención, un grupo salió a calles a pedir que se levanten o retiren las vallas que fueron instaladas en ese lugar para impedir el tránsito vehicular.

“Nosotros pagamos impuestos, somos la vida comercial de esta zona y estas vallas nos están acabando como también los nuevos anuncios de acabar con el espacio público que es de todos” dijo una de las afectadas.

Otra señaló “señor alcalde por favor, no acabe con nuestro patrimonio, no nos meta en la lista de desocupados, no haga perder nuestros negocios, nuestro trabajo, escúchenos”.

Mientras tanto otro comerciante indicó “desde que inició esta medida nuestras ventas están en cero, no tenemos nada que producir, estamos al día en nuestras obligaciones tributarias y a nosotros quien nos está respaldando, nos esta es acabando”.