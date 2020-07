VIDEO: Madre necesita autorización de EPS para salvar a sus gemelas

Para María Alejandra Tapias es la bendición más grande haber quedado embarazada de gemelas, pero esa felicidad se nubló, luego de que a sus cinco meses de gestación se enterara que la vida de sus hijas está en peligro por falta de una autorización de la EPS.

En su estado actual, contó a Caracol Radio que las bebés comenzaron a hacer transfusión feto fetal y en el único lugar donde pueden hacerle un procedimiento especial es en la Foscal, sin embargo, Coomeva no tiene convenio con la clínica.

Sus gemelas corren peligro de morir dentro de ella, pues ha retenido muchos líquidos y el perinatólogo le aseguró que es cuestión de horas o días que las bebés sigan viviendo.

"Estoy pidiendo por todo lo que más quieran, la solución es que me remitan a la clínica con autorización de Coomeva, o que la misma clínica San Luis sea quien me remita allí. Ya he mandado correos y peticiones para que me autoricen, pero mis hijas corren peligro y yo no sé qué hacer" indicó Tapias.

Esa es una complicación que la mayoría de embarazos de este tipo tienen y es por eso que María Alejandra está clamando atención inmediata, pues a más tardar el martes tendrían que estar interviniéndola.

Señaló que la única salida es que la remitan a la Foscal, ya que no puede pagar un médico particular porque el procedimiento cuesta más de 30 millones de pesos.