Queremos soluciones definitivas: Vecinos de El Laguito en Cartagena

Nuevamente El Laguito en Cartagena está padeciendo ante la falta de oxígeno en sus aguas; situación compleja por la que han advertido sus vecinos, quienes piden una intervención definitiva, y la presencia del mandatario William Dau, en los espacios donde se discute sobre la instalación de una motobomba.

Son decenas de especies en peligro, que durante décadas han sufrido la negligencia y abandono de las instituciones, y muchas familias que deben soportar malos olores e incomodidades, cada vez que se produce mortandad de peces y algas.

"Cardique propuso una motobomba y tengo entendido que el Alcalde lo aprobó, pero no nos informan si se instala por tres meses, si se compró, si se alquiló, no nos dicen absolutamente nada. No es fácil ver esto, aguantar olores por puro descuido del distrito. Queremos dejar solucionado todo para que nuestros nietos puedan disfrutar de ese regalo natural", expresó Judith Quintero, integrante de la Junta de Acción Comunal.

Sobre el tema, la dirigente aseguró que ya hay una propuesta para realizar los estudios que permitan entregar el soporte técnico y presupuestal, donde por fin se cierre el capítulo de sufrimiento en este cuerpo de agua.