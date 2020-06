Por deudas de EPS, 200 camas COVID-19 están sin habilitar en Cartagena

En Cartagena, sí hay camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En la clínica Jesús de Nazareth hay 14 funcionando, pero si se logran recaudar $14 mil millones que les adeudan EPS del régimen contributivo y subsidiado podrían, en un lapso de 72 horas, habilitar 80 de ellas para atender dignamente a los pacientes por COVID-19 que requieran hospitalización y tratamiento.

En una misiva dirigida a las autoridades nacionales, departamentales y distritales, Gerald Meza Valdés, gerente de la clínica Jesús de Nazareth, advierte que intervengan para que las EPS, Regímenes Especiales y los entes territoriales asuman riesgos financieros para la atención adecuada de la pandemia.

“No podemos dejar que los cartageneros y bolivarenses se mueran por la falta de atención médica y hospitalización. Queremos salvar las vidas de los pobres, de los ricos y de todos los bolivarenses y cartageneros. Por eso hago un llamado al presidente Duque, al Ministro de Salud y a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y obliguen a las EPSs a cumplir con los pagos. Solo así superaremos esta pandemia”, aseguró.

La clínica cardiovascular Jesús de Nazareth hizo un llamado urgente e informó que en 72 horas, acorde a las contrataciones de ley, y dependiendo de los despachos de insumos, puede habilitar otras 80 camas, de las cuales 15 serían de UCI, 35 camas para atención en Cuidados Intermedios y 30 camas de hospitalización. Pero debo decir que contamos con la capacidad para habilitar un espacio para otras 100 camas hospitalarias y brindar atención de calidad a los pacientes”, indicó Meza.

El funcionario recalcó que diariamente llegan entre 30 y 40 solicitudes para camas de UCI, pero no pueden habilitar más por la precaria situación de la entidad, porque les deben más de 14 mil millones de pesos. Añadió que la Ley 1122 de 2007, primera reforma a la Ley 100, reconfirma el traslado del aseguramiento a las EPS, lo cual es indelegable y deben asumir el riesgo financiero. Además, la Ley 1751 garantiza la atención en salud a todos los colombianos. “Esta difícil situación económica la padecen otras instituciones, lo que acarrea el incremento de las deudas a proveedores y a profesionales de la salud”, dijo.

Dijo que el pasado sábado se le dio de alta a un paciente que recibió atención por COVID-19 en la clínica Jesús de Nazaret. “Esperamos que en los próximos días otros 7 pacientes puedan salir para sus hogares. Pero no es justo que diariamente muera gente por no recibir la atención indicada. Es triste que las EPS no hagan nada para que se les garantice la atención a sus usuarios”, concluyó.