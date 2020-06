Bogotá está a 1,6 % de llegar a Alerta Roja en ocupación de ucis

A través de la página de la Alcaldía de Bogotá, en la que aparece los datos abiertos sobre las estadisticas del coronavirus, se pudo ver que la ciudad se encuentra a 1,6% de llegar al 75% de ocupación de las camas ucis dispuestas para tratar a las personas con síntomas más fuertes del virus.

Este porcentaje implicaría una Alerta Roja en la red médica de la ciudad, que estaría compañada de un posible aislamiento más estricto.

La alcaldesa a afirmado que "si llegamos al 75 % de la ocupación de las ucis solicitaré al presidente de la República que volvamos a hacer 14 días de cuarentena general en Bogotá, porque lo necesitaríamos, hasta tanto no lleguen las ucis que el señor presidente se comprometió a entregar en junio", dijo la alcaldesa.

Estos son los barrios que estarán en cuarentena estricta

Distrito cierra subida a Patios nuevamente

“Bogotá ha crecido un 166% en Unidades de Cuidado Intensivo”: Claudia López

"Desafortunadamente no ha podido entregar (los ventiladores) que prometió. (...) El presidente me contestó el 26 de abril por escrito que garantizaba a la ciudad de Bogotá que nos entregaba el 70 % de los ventiladores necesarios, 1.000 y nos han entregado 125. Sí los compromisos no se pueden cumplir tenemos que tomar otras medidas”, enfatizó en su momento López.

Cabe destacar que la alcaldesa ya le pidió a el presidente Iván Duque más ventiladores o una cuarentena por 14 días para detener el crecimiento de contagios en la capital colombiana.

El presidente afirmó que, en su programa de Prevención y Acción, no es viable volverse a encerrar y que los colombianos deben acostumbrarse a convivir con el virus y con las medidas de bioseguridad.