Cultivadores de Coca solicitan que se les gire urgente la plata del PNIS

Entre la espada y la pared se sienten los campesinos que firmaron el acuerdo del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en los corregimientos El Doce, Puerto Antioquia, El Guáimaro y La Caucana en Tarazá, pues no han recibido ninguno de los beneficios prometidos, pero siguen con la erradicación forzada de sus cultivos de coca.

Debido a esto, los cultivadores protestaron por la falta de cumplimientos, pues muchas familias ya no tienen ingresos en medio de esta cuarentena lo que los obliga a quedarse en casa para evitar un contagio por el COVID-19 y ya expresan estar aguantando hambre.

Precisamente, la pandemia ha sido la excusa del Gobierno Nacional para suspender los subsidios, la asistencia técnica y los alimentos a esos territorios del Bajo Cauca. Sin embargo, la cuarentena no ha sido suficiente para que así como no se cumplen los acuerdos, se frenen los operativos de erradicación forzada de cultivos ilícitos del Ejército Nacional.

“El gobierno dice que no entrará a nuestros territorios por la pandemia que estamos viviendo, está muy bien, pero, cómo para erradicar los cultivos y no cumplir, si pueden ingresar. Porque no nos cumplen con la seguridad alimentaria”, dijo Dainer Patiño, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Estrella.

La situación no es sólo preocupante para las familias cultivadoras, sino también para los recolectores, también llamados raspachín, pues no tienen tierra para tratar de sembrar alimentos. Lo que, según Carlos Mario Feria, líder de la vereda Caracolí, obligaría a estas personas a desplazarse para buscar donde continuar con esta actividad ilegal.

“Todos tienen sus familias y vivían de esos palitos de coca, ahora de que están viviendo esas personas. Sí el gobierno no se pone de acuerdo a cumplir con lo pactado, todos los campesinos que fueron sembradores de coca se verán obligados a irse a otra zona a continuar con la misma labor”, aseguró el campesino.

De acuerdo con la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asobac), el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos sólo ha avanzado un 6 por ciento desde que se pactó, mientras que, según el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 99 por ciento de las familias de Tarazá ha cumplido con los prometido.