Indígenas temen que abuso sexual a menor se convierta en show mediático

Los integrantes de las comunidades indígenas del municipio de Pueblo Rico no confían mucho en las acciones que se puedan dar en este caso debido a algunos intereses particulares; por eso, piden que las investigaciones y la judicialización estén articuladas entre la justicia ordinaria y la justicia ancestral para que no quede en la impunidad.

"Tienen mucho afán de encubrir, quieren hacer un show mediático y las autoridades no son muy efectivas; no sabemos si los ocho señalados están bajo orden de captura o no", afirmó Raúl Guasiruma, líder indígena en Risaralda.

Así las cosas, esperan que, rápidamente, se expidan las órdenes de captura porque con cada minuto que pasa el dolor y la indignación de toda una población sigue creciendo.

