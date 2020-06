Indígenas piden retirar tropas del Ejército en Santa Cecilia, Risaralda

Para Ancizar Hiupa, secretario general del Consejo Regional Indígena de Risaralda, no es suficiente el cambio de tropa como lo anunció el Ejército, precisando que el peligro y el temor persiste en la zona luego de lo sucedido, por lo que consideran conveniente el retiro definitivo de las tropas de la zona mientras se judicializa a los responsables.

"En este momento no podemos confiar en nadie, no queremos involucrar todas la fuerzas militares pero miren lo que cometen, uno se pregunta ¿cómo los forman en el batallón?, ¿de qué manera? Lo que ocurrió no tiene nombre", señaló.

El líder indígena rechazó el hecho cometido con una menor de edad, a quien se le asignará una intérprete del lenguaje para que, traducido al castellano, pueda contar lo sucedido en este hecho que es materia de investigación

"Creemos en la buena fe de la Comisaría de Familia pero quizá preguntan una cosa a la niña que no sepa responder; por eso. le debemos poner una compañera de confianza que sepa interpretar bien el español, para que así explique bien, quiénes fueron y dónde fue todo", informó.

Para el líder indígena la situación es lamentable y considera que pudo haber terminado en un feminicidio, situación que se ha presentado en otras partes del país; además, recordó que este suceso se constituye en un hecho victimizante.

"Debe caer todo el peso de la ley a esos siete individuos, lamentablemente esto sucedio durante la pandemia; ojalá estos actos no seán otra pandemia. Esto nos deja sin palabras", puntualizó.

Rechazó el líder este hecho al señalar que, justamente, tienen una circular de confinamiento al interior de los resguardos con lo que se busca que el COVID-19 no ingrese a los territorios.