Prueba piloto para apertura de templos no se hizo en Salamina

Por la falta de una autorización del Ministerio del Interior no se llevó a cabo la prueba piloto a nivel nacional para la reapertura de los templos católicos, que estaba prevista para este fin de semana en el municipio de Salamina al norte de Caldas.

El Alcalde de esta localidad, Juan Pablo Ospina Rosas, afirmó que según el artículo segundo del decreto 847 de 2.020, es necesario un trabajo articulado entre el Ministerio y la Dirección Nacional de Asuntos Religiosos, pero que no llegó la documentación requerida para dar luz verde al ingreso de fieles a las iglesias.

“ Tenemos listo el borrador del decreto municipal pero no se ha dado el visto bueno hasta el momento por el Ministerio. Yo me comunico con ellos casi a diario pero me dicen que todavía no se puede, por lo cual debemos ser responsables y respetuosos de la normatividad por lo que no nos queda más opción que esperar.”

Igualmente evidenció su preocupación ya que en algunas localidades cercanas se dio apertura a los templos durante este puente festivo, como es el caso de Pácora, cuando estas pruebas para todo el territorio colombiano solo fueron autorizadas por el Gobierno Nacional en Salamina y Aguazul – Casanare.